2019-11-27T17:56:52+03:00
Общество

Парламентарии поддержали законопроект о налоговом вычете на прибыль предприятий базовых отраслей

В ходе очередной сессии ЗСК депутаты проголосовали за предоставление налоговых преференций организациям, которые участвуют в реализации национальных проектов
Иван ЕГОРОВ
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Речь идет о налоговом вычете на прибыль организаций-участников приоритетного проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом рассказал министр экономики Александр Руппель. По его словам, такая мера поможет привлечь предприятия к участию в вышеуказанном проекте.

- Принятие этого закона – реальный и конкретный шаг края по реализации на нашей территории задач нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Регион вошел в пилотный проект по предоставлению налоговых преференций предприятиям – участникам национального проекта. Это перспективный путь оживления нашей экономики. Предприятия базовых отраслей получат стимул в обновлении своих производственных фондов. В конечном счете это должно вылиться в повышение производительности труда, увеличение объемов производства. А стало быть, вырастут и доходы бюджетов всех уровней, и зарплаты сотрудников, - подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Депутаты поддержали инициативу единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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