2019-11-27T18:39:44+03:00
Общество

Кубань примет участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

Она приурочена ко Дню борьбы со СПИДом
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае пройдут мероприятия в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Традиционно ее проводят в преддверии Дня борьбы со СПИДом.

- До 29 ноября все желающие смогут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Помимо этого, специалисты проконсультируют по вопросам лечения и профилактики заболевания, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Экспресс-тестирование будет проходить до 29 ноября на базе краснодарского клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом с 10.00 до 14.00. 29 числа сдать анализ можно будет в передвижном пункте на площади перед городской администрацией.

Главными целями акции являются - привлечение внимания к теме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донесение информации о мерах защиты от заражения, методах диагностики инфицирования.

Также в регионе по будням с 08.30 до 15.40 действует «горячая линия» Центра по борьбе со СПИДом 8 (861) 255-80-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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