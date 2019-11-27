В 2020 году в Краснодарском крае начнут возведение 23 школ и детсадов

СЕГОДНЯ 19:46 2019-11-27T19:46:00+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кубани в 2020 году начнут строительство 23 школ и детских садов. Финансирование будет осуществляться за счет средств, выделяемых на реализацию национальных проектов и краевых программ.

- На возведение школ и детских садов в регионе в 2020 году направят около 10 млрд рублей, - цитирует заявление губернатора Кубани Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

По словам главы региона, деньги, в частности, направят на строительство школы-интерната «Наследие» для одаренных детей в Краснодаре. Здесь будут проходить обучение более 1 тысячи детей со всего края. При этом, порядка 600 ребят смогут проживать в общежитии при образовательном учреждении.

В Сочи построят объединенную школу с бассейном и детский сад на 1460 мест. На эти цели направят почти 950 млн рублей. Помимо этого, в 2020 году продолжится возведение здания для Казачьего кадетского корпуса им. атамана Бабыча. Здесь будут обучаться порядка 600 кадетов.

Также продолжат строительство трех школ в Краснодаре общей вместимостью 4075 мест. На это предусмотрено почти 900 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU