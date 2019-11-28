На дорогах Кубани установят еще два пункта весогабаритного контроля

СЕГОДНЯ 07:23 2019-11-28T07:23:52+03:00

Девять из них уже действуют

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В Краснодаре прошла пресс-конференция о реализации дорожного нацпроекта в крае. Основные работы завершили на два месяца раньше срока.

Руководитель Краснодаравтодора Евгений Зайцев рассказал, что на Кубани привели в соответствие к нормам 133 объекта. К концу декабря число автоматических пунктов весогабаритного контроля на дорогах края достигнет 11. 9 из них уже действуют.

- Также на мероприятии обсудили реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в краевом центре. Провели торги и уже подписали четыре контракта на следующий год, на некоторых участках даже приступили к работам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На междугородних трассах для дисциплинирования водителей устанавливаются фото и видеокамеры. дорожники стали применять щебеночно-мастичный асфальтобетон, повышающий коэффициент сцепления.

ИСТОЧНИК KP.RU