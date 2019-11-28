В Тимашевске на чиновников завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 07:41 2019-11-28T07:41:30+03:00

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Прокуратура проверила соблюдение бюджетного законодательства в администрации Тимашевского городского поселения при исполнении контракта по организации содержания мест захоронения.

Должностными лицами мэрии и руководителем муниципального казенного учреждения были подписаны акты, в которых содержались неверные сведения. В документах говорилось, что работы на 2 миллиона рублей по организации содержания мест захоронения в Тимашевске выполнены в полном объеме. В ходе проверки выяснилось, что фактически большая часть не сделана.

- Материал проверки прокуратурой района направлен в территориальный отдел СКР по краю, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU