2019-11-28T08:07:15+03:00
Общество

В Краснодаре подвели итоги конкурса «Сделано на Кубани»

Всего знак качества присвоен 541 товару 169 предприятий
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В краевой столице наградили победителей конкурса «Сделано на Кубани». Вице-губернатор Василий Швец отметил представителей 58 предприятий края, продукция которых соответствует самой высокой планке качества.

- По результатам конкурса знаком «Сделано на Кубани» будут обозначаться еще 123 товара, а всего его присвоили 541 продукту 169 предприятий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Жюри конкурса оценивали процент местного сырья, который используется в производстве, актуальность и эксклюзивность товара. Но главные требования – качество и безопасность продукции.

- Победители конкурса могут воспользоваться различными преференциями. Это сниженные процентные ставки по кредитам или необходимые бесплатные услуги, – акцентировал Василий Швец.

В 2020 году планируется представить продукцию победителей конкурса на 18 выставках международного, федерального и краевого уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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