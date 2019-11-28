В Геленджике Lexus упал с моста, пострадали 3 ребенка и водитель
В Геленджике в районе 1511 километра федеральной автодороги «Дон» 27 ноября в 21:15 произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте работали полицейские и сотрудники других экстренных служб.
Фото: ГУ МВД по краю
- По предварительным данным, 38-летний местный житель за рулем автомобиля марки Lexus превысил скорость, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги. Машина опрокинулась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: ГУ МВД по краю
В больницу были госпитализированы водитель, а также три ребенка – две 11-летние девочки и одна 9-летняя.
Фото: ГУ МВД по краю
По факту ДТП в Отделе МВД России по Геленджику проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU