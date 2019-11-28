2019-11-28T09:06:06+03:00
Спорт

Кубанские спортсмены завоевали три медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ

За награды боролись 206 человек из 28 регионов
Александра ПОДУШКО
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Кубанские спортсмены завоевали три медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэКубанские спортсмены завоевали три медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ
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В Краснодаре прошел Кубок России по гребле на байдарках и каноэ. Состязания состоялись на базе краевого центра олимпийской подготовки. За звание лучших гребцов страны боролись 206 спортсменов из 28 регионов.

- Краснодарский край на турнире представляли 26 человек. По итогам соревнований кубанцы заняли три призовых места. Спортсмены взяли награды в заездах на байдарке-одиночке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

В активе Гавриленко «серебро» на дистанции две тысячи метров, на счету Мандражиева и Миронченко бронзовые медали на дистанциях десять тысяч и две тысячи метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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