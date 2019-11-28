2019-11-28T09:23:30+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе мужчина вынес с чужой дачи пневматическую винтовку и технику

Ущерб составил около 30 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Туапсинском районе мужчина вынес с чужой дачи пневматическую винтовку и техникуВ Туапсинском районе мужчина вынес с чужой дачи пневматическую винтовку и техникуФото: Архив "КП"
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В дежурную часть по Туапсинскому району обратилась местная жительница. Он рассказал, что ее дачу кто-то обокрал. В доме не было цифровой техники, строительных электроинструментов и пневматической винтовки. Сумма причиненного ущерба составила около 30 тысяч рублей.

Сотрудники изъяли отпечатки пальцев рук, оставленные злоумышленником. При проверке по базам учета МВД России установили личность подозреваемого. Ранее судимого 32-летнего местного жителя задержали. Похищенное имущество злоумышленник продал, а деньги уже успел потратить.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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