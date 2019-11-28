СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-28T09:59:48+03:00

В Сочи мошенник, который предлагал компенсацию за БАДы, «развел» женщину на крупную сумму денег Фото: Архив "КП"

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В дежурную часть Лазаревского района Сочи обратилась 66-летняя местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой телефонного мошенника.

1 октября женщине позвонил мужчина, который назвал только свое имя, он сообщил, что она является потерпевшей стороной. Якобы фирма, у которой она покупала БАДы, арестована. Клиентам возвращают деньги в 10-ти кратном размере, а также выплачивают компенсации. Для этого местной жительнице нужно написать заявление в Москву на имя советника юстиций. Это женщина и сделала.

Вскоре мужчина сообщил даме, что теперь ее делом будет заниматься адвокат. Защитник, который в дальнейшем общался с потерпевшей, попросил за подачу заявления перевести более 73 тысяч рублей. Документы, отправленные женщиной, были приняты в суд. И на издержки мужчина попросил перевести еще 400 тысяч рублей.

- Через некоторое время адвокат сообщил, что дело выиграно. Но теперь, чтобы получить компенсацию необходимо подать электронное заявление в банк, а для этого перевести еще более 400 тысяч рублей. Деньги у потерпевшей закончились, поэтому она взяла кредит в банке, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Так и не получив компенсацию, местная жительница поняла, что ее обманули. Ущерб составил почти 1 миллион рублей.

Сотрудники полиции по данному факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество).

ИСТОЧНИК KP.RU