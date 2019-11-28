На Кубани создадут еще более благоприятные условия для развития животноводства

СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-28T10:43:59+03:00

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Депутаты законодательного собрания Кубани на 28 сессии приняли в первом чтении важный законопроект. Он внёс ясность в особенности использования земельных участков, пригодных для ведущей отрасли АПК. В парламенте отметили, что высокая кадастровая стоимость и, соответственно, неподъемная для многих фермеров арендная плата за земельные участки сельхозназначения – это серьёзное препятствие для дальнейшего развития животноводства в регионе.

Дело в том, что в 2014 году Минэкономразвития России приняло указ-классификатор. Он устанавливает виды разрешенного использования земли. Однако на Кубани животноводам участки предоставляли и ранее. И у некоторых наделов, отданных в пользование до 2014 года, вид использования не соответствует классификатору. Именно поэтому, говорят парламентарии, и нужно внести поправки в уже действующий закон «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае». Изменения в документе позволят закрепить механизм, который будет устанавливать виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с общероссийским классификатором.

Как отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, Кубани необходимо значительно нарастить объем животноводческой продукции. А для этого, считает, спикер ЗСК, необходимо не только увеличивать поголовье, но и улучшать его качественные показатели. Поправки в закон об основах регулирования земельных отношений в крае позволят создать более благоприятные условия для развития животноводства. Реализация законопроекта позволит вовлечь в оборот дополнительные территории и повысит эффективность использования земельных участков из земель сельхозназначения в целях ведения животноводства.

ИСТОЧНИК KP.RU