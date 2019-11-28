2019-11-28T10:45:29+03:00
Общество

Рыбоводы Кубани получат государственную поддержку

Для этого в региональный закон об аквакультуре внесут изменения
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Их рассмотрели в Законодательном собрании края, на очередной сессии. В законопроекте обозначены основные направления рыбоводства, которые получат государственную поддержку. Документ также регламентирует механизм ее оказания в сфере сельскохозяйственного страхования рисков.

Как рассказал вице-спикер кубанского парламента, председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Александр Трубилин, финансовая поддержка со стороны государства прежде всего необходима для проведения мелиоративных мероприятий на рыбоводческих прудах. Кроме того, нужно субсидировать содержание племенного маточного поголовья рыб, зарегистрированных в племенном госрегистре. Нуждается в модернизации и рыбоводная инфраструктура. Необходимо также обустраивать новые водоёмы. Деньги нужны также на реализацию противоэпизоотических мероприятий при разведении одомашненных видов и пород рыб.

По итогам обсуждения законопроекта депутаты приняли его в первом чтении. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что промышленное рыбоводство и аквафермерство во всем мире развиваются очень интенсивно. И Кубани нельзя отставать от мирового тренда. С точки зрения председателя краевого парламента, производители и переработчики рыбы, работающие в регионе должны получить необходимую им поддержку со стороны государства. Часть их производственных затрат нужно субсидировать, а также обязательно страховать риски. Это придаст импульс развитию рыбоводства на Кубани, поможет привлечь в отрасль инвестиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курганинске осудили автоподставщиков
Жительница Кропоткина лишилась квартиры из-за долгов
Экс-глава Новокубанского района подозревается в превышении должностных полномочий
В Краснодаре весной 2020 года начнется строительство дороги по проспекту имени Писателя Знаменского
На Кубани создадут еще более благоприятные условия для развития животноводства
Из краснодарской школы из-за задымления эвакуировали почти 2 тысячи человек
На Кубани школьница получила травму во время игры на физкультуре
В Сочи мошенник, который предлагал компенсацию за БАДы, «развел» женщину на крупную сумму денег
В Краснодаре на Ростовском шоссе столкнулись две легковушки
В Туапсинском районе мужчина вынес с чужой дачи пневматическую винтовку и технику
Кубанские спортсмены завоевали три медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ
В Геленджике Lexus упал с моста, пострадали 3 ребенка и водитель
В Краснодаре подвели итоги конкурса «Сделано на Кубани»
В Тимашевске на чиновников завели уголовное дело
На дорогах Кубани установят еще два пункта весогабаритного контроля
В 2020 году в Краснодарском крае начнут возведение 23 школ и детсадов
В Краснодаре запретят стоянку машин у театра драмы
Кубань примет участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
В Краснодаре продолжается расселение аварийных домов