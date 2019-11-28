Рыбоводы Кубани получат государственную поддержку

СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-28T10:45:29+03:00

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Их рассмотрели в Законодательном собрании края, на очередной сессии. В законопроекте обозначены основные направления рыбоводства, которые получат государственную поддержку. Документ также регламентирует механизм ее оказания в сфере сельскохозяйственного страхования рисков.

Как рассказал вице-спикер кубанского парламента, председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Александр Трубилин, финансовая поддержка со стороны государства прежде всего необходима для проведения мелиоративных мероприятий на рыбоводческих прудах. Кроме того, нужно субсидировать содержание племенного маточного поголовья рыб, зарегистрированных в племенном госрегистре. Нуждается в модернизации и рыбоводная инфраструктура. Необходимо также обустраивать новые водоёмы. Деньги нужны также на реализацию противоэпизоотических мероприятий при разведении одомашненных видов и пород рыб.

По итогам обсуждения законопроекта депутаты приняли его в первом чтении. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что промышленное рыбоводство и аквафермерство во всем мире развиваются очень интенсивно. И Кубани нельзя отставать от мирового тренда. С точки зрения председателя краевого парламента, производители и переработчики рыбы, работающие в регионе должны получить необходимую им поддержку со стороны государства. Часть их производственных затрат нужно субсидировать, а также обязательно страховать риски. Это придаст импульс развитию рыбоводства на Кубани, поможет привлечь в отрасль инвестиции.

ИСТОЧНИК KP.RU