Экс-глава Новокубанского района подозревается в превышении должностных полномочий

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-28T11:06:58+03:00

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- В Новокубанском районе по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждены уголовные дела в отношении бывшего главы Новокубанского городского поселения. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

С 2016 по апрель 2018 года мужчина занимал должность главы городского поселения Новокубанского района. С 27 июля 2017 года по 10 апреля 2018 года чиновник незаконно распоряжался земельными ресурсами в обход установленных законом процедур.

Мужчина знал, что отчуждение участков, находящихся в собственности городского поселения, нельзя проводить без проведения торгов. Подозреваемый передал в собственность третьих лиц земли площадью 1000 квадратных метров и 462 квадратных метра. В Новокубанском городском поселении незаконно было отчуждено свыше 1400 квадратных метров государственной собственности.

- Незаконные соглашения о перераспределении земель по искам прокуратуры в судебном порядке признаны недействительными сделками, - добавили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU