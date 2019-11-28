2019-11-28T11:22:40+03:00
Происшествия

Жительница Кропоткина лишилась квартиры из-за долгов

Она не платила по кредитам, налогам и сборам
Александра ПОДУШКО
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Жительница Кропоткина лишилась квартиры из-за долговЖительница Кропоткина лишилась квартиры из-за долговФото: Архив "КП"
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В отдел судебных приставов по Кавказскому району и Кропоткину поступило исполнительное производство в отношении местной жительницы. Женщина задолжала по кредитам, налогам и сборам 1 миллион 446 тысяч рублей.

- Судебный пристав-исполнитель осуществил полный комплекс мер, направленных на взыскание денег. В ходе проверки имущественного положения жительницы Кропоткина было установлено, что в собственности у нее находится квартира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Жилище было арестовано. В дальнейшем квартира будет направлена на принудительную реализацию, средства от которой поступят в счет погашения накопленных задолженностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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