Жительница Кропоткина лишилась квартиры из-за долгов
В отдел судебных приставов по Кавказскому району и Кропоткину поступило исполнительное производство в отношении местной жительницы. Женщина задолжала по кредитам, налогам и сборам 1 миллион 446 тысяч рублей.
- Судебный пристав-исполнитель осуществил полный комплекс мер, направленных на взыскание денег. В ходе проверки имущественного положения жительницы Кропоткина было установлено, что в собственности у нее находится квартира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Жилище было арестовано. В дальнейшем квартира будет направлена на принудительную реализацию, средства от которой поступят в счет погашения накопленных задолженностей.
ИСТОЧНИК KP.RU