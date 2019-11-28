2019-11-28T11:40:43+03:00
Происшествия

В Курганинске осудили автоподставщиков

Страховой компании был причинен ущерб на общую сумму около 2 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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В Курганинске осудили автоподставщиковВ Курганинске осудили автоподставщиковФото: Архив "КП"
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В декабре 2015 года двое жителей Курганинска инициировали ДТП, в результате которого автомобили получили механические повреждения. Для фиксации аварии вызвали сотрудника полиции. Мужчины подговорили правоохранителя за вознаграждение оформить инсценированное ДТП.

Сотрудник полиции согласился на предложение. Так, злоумышленники получили страховую выплату в размере 493 220 рублей. После этого мужчины договорились с сотрудником полиции действовать на постоянной основе. Также к своей противоправной деятельности они привлекли еще одного знакомого

- Группа автоподставщиков действовала на протяжении года, причинив ущерб страховой компании на общую сумму около 2 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Курганинский районный суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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