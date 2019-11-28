В Краснодаре улицу Красноармейскую очистили от незаконно припаркованных авто

СЕГОДНЯ 11:55 2019-11-28T13:15:55+03:00

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В Краснодаре 28 ноября прошел рейд по контролю за соблюдением правил остановки и стоянки автомобилей. В этот четверг от незаконно припаркованных авто очистили Красноармейскую. Сотрудники служб города работали на участке от Мира до Ленина. Нарушителям выписали штрафы. Брошенный транспорт эвакуировали на штрафстоянку.

Как прокомментировал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, рейды по выявлению нарушителей будут проводить еженедельно.

- По улице Красноармейской от Мира до Ленина - движение одностороннее. По правой стороне есть платная стоянка, но водители часто паркуют свои авто под запрещающим дорожным знаком, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU