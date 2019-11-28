В Краснодаре офтальмологи НИИ-ККБ№1 за пять лет прооперировали 50 тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:05 2019-11-28T12:05:23+03:00

Более 70 процентов операций относятся к высокотехнологичным

Изменить размер текста: A A

Специалисты НИИ-ККБ№1 оказывают весь спектр офтальмологических услуг, включая диагностику и лечение особо сложных глазных патологий. За пять лет они прооперировали 50 тысяч человек. Более 70 процентов операций относятся к высокотехнологичным.

- Технологии дают возможность пациентам сохранить или восстановить зрение, избавиться от болезни, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В глазном микрохирургическом отделении НИИ-ККБ№1 есть 82 койки. Офтальмологи оказывают круглосуточную помощь жителям Краснодарского края и России, а также регулярно проводят выездные консультации в районных больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU