Кубанские поселения освободят от ряда полномочий. В частности, речь идет о жилищно-коммунальной политике

СЕГОДНЯ 12:19 2019-11-28T12:19:47+03:00

Депутаты краевого парламента во втором чтении приняли поправки в краевой закон «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских поселений»

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«Бесперебойно получать тепло, воду, газ и электричество должна каждая кубанская семья, где бы она не проживала, - заявил спикер законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

- В соответствии с принимаемым законом, вопросы электро- тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения в границах поселений с 2021 года будут решаться муниципальными районами. За сельскими поселениями остаются вопросы в части снабжения населения топливом», - прокомментировал глава краевого парламента.

Он также добавил, что принятие решения обусловлено, в том числе, высоким износом сетей и их дорогостоящим ремонтом, порой непосильным для поселений.

«Поселения сами с этим не справятся. С их бюджетами не разработать даже проектно-сметную документацию. Аккумулировать финансовые ресурсы и формировать жилищно-коммунальную политику на перспективу могут далеко не все поселения, а вот муниципальные районы смогут решать поставленные задачи», - акцентировал Юрий Бурлачко.

Изменения вступят в силу с 2021 года. Получается, что следующий год - переходный период, за который районы должны провести все подготовительную работу.

Напомним, что вопрос передачи полномочий поселений на уровень муниципалитетов депутаты держали на контроле. Тема неоднократно обсуждалась в краевом парламенте. К дискуссии привлекались не только руководители органов местного самоуправления, но и представители краевых министерств и ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU