В Крымском районе мужчина поджег дом, в котором находилась его сожительница

СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-28T13:02:16+03:00

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В Крымском районе 49-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 62-летней сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ).

Мужчина и женщина проживали на улице Шоссейной в хуторе Свет. Вечером 23 ноября они выпивали. Вскоре они поругались на бытовой почве, женщина стала оскорблять возлюбленного.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Обвиняемый взял канистру с бензином. Жидкость разлил на первом этаже дома и поджег его, а затем выбежал на улицу и спрятался в огороде. Женщина находилась на втором этаже дома, спасаясь от пожара, попыталась выбраться на улицу, но когда она была на крыльце, на нее упала часть уличного навеса.

- Пожар заметил соседи, они вызвали сотрудников МЧС и бригаду скрой помощи. Врачи констатировали смерть потерпевшей, которая наступила в результате полученных повреждений, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Обвиняемый задержан. Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU