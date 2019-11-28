2019-11-28T13:14:36+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе полицейские задержали грабителей

Они напали на мужчину и забрали у него телефон
Александра ПОДУШКО
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В Туапсинском районе полицейские задержали грабителейВ Туапсинском районе полицейские задержали грабителейФото: Архив "КП"
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В дежурную часть по Туапсинскому району обратился местный житель. Ночью во дворе многоквартирного дома к нему подошли неизвестные парни, они напали на него, похитили телефон и убежали.

- Полицейские опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения. Ориентировку на розыск предполагаемых злоумышленников передали всем дежурным нарядам полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Вскоре задержали ранее судимого 20-летнего приезжего из Новороссийска и 36-летнего местного жителя. Похищенный телефон правоохранители вернули законному владельцу.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 стать УК РФ (Грабеж). Им грозит до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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