В Сочи усилится ветер

СЕГОДНЯ 13:32 2019-11-28T13:32:58+03:00

Жителей и гостей курорта просят быть осторожными

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По данным пресс-службы администрации Сочи, 29 ноября в течение суток на территории курорта усилится ветер, порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности. Лучше не отдыхать вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

- На Черноморском побережье 29 ноября временами дождь. Ветер южных направлений на участке Анапа-Геленджик 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6…11 градусов, днем столбики термометров покажут +14…+19 градусов, - добавили в краснодарском Гидрометцентре.

При возникновении нештатных ситуаций необходимо звонить с мобильного телефона по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU