На Кубани в учреждениях культуры отметят Международный день инвалидов
В Краснодарском крае в учреждениях культуры отметят Международный день инвалидов. Праздничную программу организует краснодарская краевая библиотека для слепых имени Чехова и ее филиалы.
28 ноября в Лабинском районе состоится праздник «С теплом и лаской к человеку». Будет чтение поэтических произведений, обзор литературы в специальных форматах, чаепитие.
- Геленджикский филиал библиотеки 1 декабря проведет праздничную программу «От сердца к сердцу». На мероприятие приглашены дети-инвалиды и их родители. Для них представят театрализованное представление-путешествие со сказочными героями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
2 декабря в Тихорецком филиале состоится познавательно-игровая программа «Мир, полный доброты». Подобные мероприятия проведут в Армавире и Ейске.
17 декабря в ДК Всероссийского общества слепых Краснодара состоится творческий конкурс «Добрым словом друг друга согреем». Его организатором выступает краевая библиотека имени Чехова. Будут участвовать авторы стихов и чтецы поэтических произведений, хореографические коллективы, музыканты.
ИСТОЧНИК KP.RU