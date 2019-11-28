На Кубани в учреждениях культуры отметят Международный день инвалидов

СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-28T13:50:19+03:00

Тематические мероприятия пройдут в Краснодаре, Лабинске, Геленджике, Тихорецке, Армавире и Ейске

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В Краснодарском крае в учреждениях культуры отметят Международный день инвалидов. Праздничную программу организует краснодарская краевая библиотека для слепых имени Чехова и ее филиалы.

28 ноября в Лабинском районе состоится праздник «С теплом и лаской к человеку». Будет чтение поэтических произведений, обзор литературы в специальных форматах, чаепитие.

- Геленджикский филиал библиотеки 1 декабря проведет праздничную программу «От сердца к сердцу». На мероприятие приглашены дети-инвалиды и их родители. Для них представят театрализованное представление-путешествие со сказочными героями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

2 декабря в Тихорецком филиале состоится познавательно-игровая программа «Мир, полный доброты». Подобные мероприятия проведут в Армавире и Ейске.

17 декабря в ДК Всероссийского общества слепых Краснодара состоится творческий конкурс «Добрым словом друг друга согреем». Его организатором выступает краевая библиотека имени Чехова. Будут участвовать авторы стихов и чтецы поэтических произведений, хореографические коллективы, музыканты.

ИСТОЧНИК KP.RU