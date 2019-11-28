2019-11-28T15:38:51+03:00
Общество

На решение проблемы обманутых дольщиков дополнительно направляется один миллиард рублей

На пленарном заседании депутаты согласовали предложения по внесению изменений в региональную госпрограмму комплексного и устойчивого развития края в сфере строительства и архитектуры
Иван ЕГОРОВ
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Корректировки предполагают дополнительное финансирование новых мероприятий программы в объеме 1 млрд рублей. Эти средства в форме имущественного взноса будут направлены «Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Как отметил спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, это очередной шаг в решении сложной социально значимой проблемы.

«Решить ее непросто, но необходимо. Каждый затянувшийся дом – «долгострой». А это бытовые проблемы и даже трагедии десятков семей. С этой целью мы принимали закон «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов...». А сейчас почти миллиард рублей выделяется на мероприятия Фонда защиты дольщиков, – прокомментировал принятие документа Юрий Бурлачко.

Краснодарский край находится на втором месте среди субъектов Российской Федерации по числу проблемных объектов долевого строительства. По уточненным данным, сроки исполнения обязательств нарушены застройщиками на 300 объектах долевого строительства.

В 2020 году планируют приступить к достройке 11 проблемных жилых комплексов. В указанных долгостроях 26 литеров, а общая площадь превышает 450 тысячи квадратных метров. Долгострои находятся в городе Краснодаре, а также в Тимашевском и Туапсинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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