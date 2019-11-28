В Армавире водитель сбил школьницу

СЕГОДНЯ 15:50 2019-11-28T15:50:37+03:00

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В Армавире на улице Мира произошло ДТП в котором пострадала несовершеннолетняя девушка. 45-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti, двигался со стороны улицы Халтурина. Он не заметил 16-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть в неположенном месте.

- В результате инцидента девушка получила перелом ноги. Ее госпитализировали в хирургическое отделение детской городской больницы Армавира, - пишет РИА «Регион online» со ссылкой на инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира Евгению Черняеву.

В данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента. После этого будет установлена степень вины водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU