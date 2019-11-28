В Краснодар прибудут мощи святого Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского

СЕГОДНЯ 16:04 2019-11-28T16:04:11+03:00

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В кубанскую столицу прибудут мощи двух святых - Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского. Доставят их в храм в честь блаженной Матроны Московской на улице Бискайской, 1/1.

- В среду, 18 декабря, в 16:45 будем встречать древний ковчег конца 18 века с мощами святителя Николая Чудотворца. В деревянном ларце доставят часть его верхней челюстной кости, рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» настоятель храма иерей Даниил Коровяков.

Святыню выставят по центру храма для поклонения. Ковчег с мощами пробудет до 22 декабря.

Святитель Спиридон Тримифунтский. Фото: пресс-службы Екатеринодарской и Кубанской епархии

А уже 24-го числа в Краснодар доставят честные мощи Спиридона Тримифунтского. Помолиться и приложиться к святыне все желающие смогут до конца года.

НА ЗАМЕТКУ

Николая Чудотворца называют одним из самых почитаемых святых. В каждом храме есть икона святого. В старину маленький образ Угодника был в каждом доме на особо почетном месте.

Обратиться к святому за помощью и советом может любой. К нему верующие идут с житейскими нуждами, ждут помощи, чтобы решить семейные неурядицы, или просят силы, чтобы поскорее избавиться от недуга.

Просить о благах, связанных с кошельком, в христианстве не принято, но заступник у тех, кому нужна работа и помощь в деньгах, есть – святой Спиридон.

- В основном ему молятся в поисках и покупке своего жилья. Просят его также и о здравии и исцелении, от падежа скота, о достатке, благополучии в доме, - говорят священники.

ИСТОЧНИК KP.RU