2019-11-28T16:05:59+03:00
Общество

На Кубани выделят дополнительные средства на организацию водоснабжения

Ключевым в повестке дня пленарного заседания стал также вопрос, связанный с организацией водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Краснодарского края
Иван ЕГОРОВ
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Поправками в рассчитанную до 2024 года региональную госпрограмму по развитию ЖКХ предлагается, в частности, существенно увеличить финансирование ее основных мероприятий.

Основной объем увеличения приходится на бюджетные инвестиции в строительство находящихся в краевой госсобственности водоводов общей протяженностью более 150 километров.

Общая же сумма дополнительных средств, которые планируется направить на решение коммунальных проблем, превышает 8 млрд рублей. Ассигновании из краевого и федерального бюджетов пойдут непосредственно на организацию водоснабжения и водоотведения. А также на соцвыплаты молодым семьям на приобретение или возведение жилья.

Помимо этого, поправками предлагается также произвести перераспределение финансирования отдельных мероприятий по годам реализации.

В 2020-м, к примеру, объем выделяемых средств по госпрограмме увеличится почти на 1, 3 млрд рублей, в 2021 - на суму свыше 1,7 млрд рублей.

- Проблемы с качественной питьевой водой у нас есть в целом ряде населенных пунктов. Недостаточно ею обеспечены и крупные города, такие как, к примеру, Новороссийск. Без решения этих вопросов мы не сможем должным образом реализовать направления нацпроекта «Жилье и городская среда, - прокомментировал принятие документа председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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