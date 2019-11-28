В кубанском департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства новый руководитель
Виталий Воронов назначен руководителем краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Указ подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
- Воронов родился в селе Успенском Краснодарского края в 1987 году. В 2010-м окончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева, получив специальность инженера автоматизированных систем обработки информации и управления, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Работать в органы региональной власти Виталий Воронов пришел в 2017 году. С этого времени он занимал должности: начальника отдела реализации инновационной политики, руководителя управления развития малого и среднего предпринимательства. Также он был заместителем руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, а с июля 2019 года исполнял обязанности его главы.
Виталий Воронов свободно владеет английским, на испанском - читает и переводит со словарем.
ИСТОЧНИК KP.RU