2019-11-28T16:34:52+03:00
Политика

В кубанском департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства новый руководитель

Распоряжение о назначении Виталия Воронова подписал губернатор
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Виталий Воронов назначен руководителем краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Указ подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- Воронов родился в селе Успенском Краснодарского края в 1987 году. В 2010-м окончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева, получив специальность инженера автоматизированных систем обработки информации и управления, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Работать в органы региональной власти Виталий Воронов пришел в 2017 году. С этого времени он занимал должности: начальника отдела реализации инновационной политики, руководителя управления развития малого и среднего предпринимательства. Также он был заместителем руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, а с июля 2019 года исполнял обязанности его главы.

Виталий Воронов свободно владеет английским, на испанском - читает и переводит со словарем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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