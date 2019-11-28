2019-11-28T17:01:46+03:00
Общество

Кубанские дороги станут безопаснее

До конца 2019 года барьеры между встречными полосами установят на 60 км трасс
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае принимают меры по снижению количества «лобовых» ДТП. В частности, устанавливают барьерные заграждения между встречными полосами. До конца 2019 года они появятся еще на 60 км региональных трасс.

- На установку ограждений в 2019 году из регионального бюджета выделили порядка 115 млн рублей. В ближайшее время они появятся на самых аварийных участках, опасных поворотах и съездах кубанских трасс, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что в краевой казне в 2020 году предусмотрели средства на дальнейшую реализацию данной программы. На установку еще 22-х км барьерных ограждений затратят 80 млн рублей. Они появятся на трассах Краснодар-Ейск и Краснодар-Кропоткин.

Также власти региона планируют принять закон, который запретит строительство в регионе трасс, не оборудованных барьерными ограждениями между встречными полосами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани будут строже наказывать за несанкционированное использование водных ресурсов
Кубань получит 569 млн рублей на строительство школ
В кубанском департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства новый руководитель
В Геленджике подвели итоги краевого конкурса «Курортный Олимп-2019»
Кубанские аграрии смогут покупать технику со скидкой
На Кубани выделят дополнительные средства на организацию водоснабжения
В Краснодар прибудут мощи святого Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского
В Армавире водитель сбил школьницу
На решение проблемы обманутых дольщиков дополнительно направляется один миллиард рублей
Прокуратура начала проверку после пожара в краснодарской школе
На Кубани в учреждениях культуры отметят Международный день инвалидов
В Сочи усилится ветер
В Туапсинском районе полицейские задержали грабителей
В Крымском районе мужчина поджег дом, в котором находилась его сожительница
На должность заместителя главы Краснодарского края назначен Сергей Пуликовский
В микрорайоне Гидростроителей Краснодара достроили участок улицы Снесарева
В Сочи на стадионе «Фишт» установят теннисные корты
Кубанские поселения освободят от ряда полномочий. В частности, речь идет о жилищно-коммунальной политике
В Краснодаре офтальмологи НИИ-ККБ№1 за пять лет прооперировали 50 тысяч человек
В Краснодаре улицу Красноармейскую очистили от незаконно припаркованных авто