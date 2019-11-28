Кубанские дороги станут безопаснее

СЕГОДНЯ 17:01 2019-11-28T17:01:46+03:00

До конца 2019 года барьеры между встречными полосами установят на 60 км трасс

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В Краснодарском крае принимают меры по снижению количества «лобовых» ДТП. В частности, устанавливают барьерные заграждения между встречными полосами. До конца 2019 года они появятся еще на 60 км региональных трасс.

- На установку ограждений в 2019 году из регионального бюджета выделили порядка 115 млн рублей. В ближайшее время они появятся на самых аварийных участках, опасных поворотах и съездах кубанских трасс, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что в краевой казне в 2020 году предусмотрели средства на дальнейшую реализацию данной программы. На установку еще 22-х км барьерных ограждений затратят 80 млн рублей. Они появятся на трассах Краснодар-Ейск и Краснодар-Кропоткин.

Также власти региона планируют принять закон, который запретит строительство в регионе трасс, не оборудованных барьерными ограждениями между встречными полосами.

ИСТОЧНИК KP.RU