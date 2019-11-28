2019-11-28T18:13:18+03:00
Общество

На Кубани будут строже наказывать за несанкционированное использование водных ресурсов

В регионе наметилась тенденция к ухудшению состояния рек
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Кубань занимает второе место среди субъектов ЮФО по протяженности речной сети, которая превышает 29 тыс. километров. Ситуацию с ее защитой и сохранением обсудили на заседании регионального Экологического совета представители сластей и общественные активисты.

- Главными причинами ухудшения состояния кубанских рек являются несанкционированный отбор воды и застройка берегов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Не добавляет региональным водным артериям «здоровья» размещение поблизости от них АЗС, станций техобслуживания, автомоек. Помимо этого. Многие трассы, по которым проходят туристические маршруты «джиппинга», также располагаются на берегах рек.

По итогам заседания совета региональному министерству природных ресурсов поручили усилить административную ответственность за несанкционированный забор воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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