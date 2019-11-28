2019-11-28T18:47:19+03:00
Общество

В Краснодаре продолжаются работы по озеленению

Новые деревья высадили перед бульваром им. Евскина
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В краевой столице на территории перед бульваром им. Евскина высадили молодые липы. В акции приняли участие представители власти и местные активисты. Она прошла в рамках реализации проекта благоустройства территории так называемой «вертолётной площадки», бульвара имени Евскина и будущего бульвара «Школьного».

- Весной 2020 года рядом с молодыми липами установят скамейки, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Работы по благоустройству бульвара «Школьного» начнутся в 2020 году. Он вошел в число зелёных зон, которые выбрали жители краевой столицы в ходе голосования.

Стоит добавить, что в 2019 году в Краснодаре привели в порядок скверы «Фестивальный», «Садовый», «Пограничников», «Студенческий», а также бульвары «Гагаринский» и «Офицерский».

Из городской казны профинансировали работы по благоустройству 3 скверов: «Прохладного», «Майского» и «Памяти жертв фашизма».

ИСТОЧНИК KP.RU

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