Стрит-арт-художник из Милана создаст картину на стене администрации Краснодара

СЕГОДНЯ 07:24 2019-11-29T07:31:20+03:00

Это будет его первая работа в России

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Итальянский художник Луиджи Мариа Мураторе приехал по приглашению главы Краснодара Евгения Первышова, чтобы создать картину площадью 300 квадратных метров на стене здания администрации города. Это будет его первая работа в России.

Создание нового стрит-арта началось в ночь с 28 на 29 ноября. Перед этим с художником встретился глава столицы Кубани Евгений Первышов.

- Работы Луиджи Мариа Мураторе украшают фасады зданий в разных городах мира. У художника свой собственный стиль и техника, которую он называет «футуризм разбитого окна», - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Завершить работу Луиджи планирует уже через 8 дней. В Краснодар автор прилетел вечером 28 ноября. Самый первый этап - нанесение контуров, поэтому работы стартовали именно ночью. Специально для этого на здании отеля, которое как раз напротив будущей картины, установили проектор.

ИСТОЧНИК KP.RU