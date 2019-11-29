Стрит-арт-художник из Милана создаст картину на стене администрации Краснодара
Итальянский художник Луиджи Мариа Мураторе приехал по приглашению главы Краснодара Евгения Первышова, чтобы создать картину площадью 300 квадратных метров на стене здания администрации города. Это будет его первая работа в России.
Создание нового стрит-арта началось в ночь с 28 на 29 ноября. Перед этим с художником встретился глава столицы Кубани Евгений Первышов.
- Работы Луиджи Мариа Мураторе украшают фасады зданий в разных городах мира. У художника свой собственный стиль и техника, которую он называет «футуризм разбитого окна», - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Завершить работу Луиджи планирует уже через 8 дней. В Краснодар автор прилетел вечером 28 ноября. Самый первый этап - нанесение контуров, поэтому работы стартовали именно ночью. Специально для этого на здании отеля, которое как раз напротив будущей картины, установили проектор.
ИСТОЧНИК KP.RU