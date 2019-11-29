СЕГОДНЯ 07:40 2019-11-29T07:40:37+03:00

Это повысит пропускную способность участка и сделает его более безопасным

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В Краснодаре на перекрестке Дзержинского и Кореновской запретили один из маневров. Это сделали специалисты по результатам моделирования движения потоков транспорта.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, это один из самых сложных перекрестков Краснодара. На участке от Покрышкина до Кореновской у Дзержинского здесь есть бетонный дублер. Раньше на перекрестке с Кореновской автомобили могли повернуть налево, на Дзержинского или к новым домам.

Маневр

- Теперь водители смогут проехать по «бетонке» только прямо на Дзержинского или направо на Кореновскую. Моделирование показало, что это повысит пропускную способность перекрестка и сделает его более безопасным, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Дорожные знаки установили 28 ноября. Водителей просят обратить на это внимание и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU