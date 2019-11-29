2019-11-29T08:35:56+03:00
Спорт

Кубанские спортсменки успешно выступили на международных и всероссийских соревнованиях

Они взяли несколько золотых наград
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
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В Словакии в городе Нитра проходили международные соревнования по художественной гимнастике.

- В составе российской сборной на этом турнире выступила воспитанница краевого Центра олимпийской подготовки Арина Ткачук. Кубанская спортсменка взяла три золотые медали. Девушку тренирует Наталья Шмакова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры.

Еще одна воспитанница краевого Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике Ирина Анненкова отличилась на Кубке России. Спортсменка принесла Кубани «золото» в индивидуальной программе. Тренирует «художницу» Ирина Каменева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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