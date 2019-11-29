2019-11-29T09:01:02+03:00
Общество

В Сочи набережную пляжа Ривьера благоустроят

Архитекторы уже разрабатывают новую концепцию
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи набережную пляжа Ривьера ждет большая реконструкция. Об этом рассказал первый вице-мэр Сочи Денис Юрковский. Он пояснил, что сейчас по поручению главы города Алексея Копайгородского архитекторы разрабатывают единую концепцию благоустройства.

- Пляж Ривьера должен быть современным и в то же время сохранить свою историческую красоту. Ларькам, уродующим набережную, здесь не место, - подчеркнул Юрковский.

Специалисты изучают документацию на все капитальные строения, пристройки и конструкции, которые расположены на приморской набережной.

Незаконно установленные объекты снесут. Работы по демонтажу уже начались. Арендаторы и собственники самостоятельно разбирают незаконные объекты.

- Также планируют создать единую прогулочную зону между пляжами Ривьера и Маяк с пешеходным мостом через реку Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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