2019-11-29T11:31:57+03:00
Происшествия

На Кубани за взятку осудили руководителя подразделения полиции по борьбе с коррупцией

Он проведет в тюрьме три года
Александра ПОДУШКО
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На Кубани за взятку осудили руководителя подразделения полиции по борьбе с коррупциейНа Кубани за взятку осудили руководителя подразделения полиции по борьбе с коррупциейФото: Архив "КП"
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В Выселковском районе старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия (бездействие)).

25 октября мужчина пытался получить от руководителя муниципального унитарного предприятия 70 тысяч рублей за освобождение его от уголовной ответственности. Ранее полицейский требовал от главы фирмы 200 тысяч рублей, но из-за отсутствия таких денег, сумма взятки была снижена.

Руководитель муниципального унитарного предприятия обратился в УФСБ по краю, когда понял, что в отношении него совершается преступление. На встречу для получения денег злоумышленник отправил знакомого. Приятель правоохранителя был задержан оперативными сотрудниками.

- Суд назначил полицейскому наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

- После защитник обжаловал решение в Краснодарском краевом суде. Но приговор был оставлен без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения, - добавили в пресс-службе СУ СК РФ по краснодарскому краю.

Как добавили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, после вступления приговора в законную силу, сотрудник полиции будет уволен из ОВД по отрицательным мотивам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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