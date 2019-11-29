2019-11-29T09:35:32+03:00
Общество

В поселке Белозерном Краснодара построят 9 километров газопровода

Работы планируют завершить через 5 месяцев
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В поселке Белозерном Краснодара построят 9 километров газопровода. Как отметил глава города Евгений Первышов, работы осуществляются при поддержке краевого бюджета в рамках выполнения поручений губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Как сообщил директор департамента строительства Артем Аганов, в поселке построят газорегуляторный пункт и магистраль общей протяженностью более 9 километров.

- Это позволит газифицировать дома по улицам: Столичной, Ипподромовской, Прибрежной, Героев Труда, Казачат, Прекрасной, Советов, Рисоводов. К «голубому топливу» подключат около 250 домов. Это свыше 1 тысячи жителей Белозерного, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Строительство планируют завершить через 5 месяцев - весной 2020 года. Средства выделены из краевого и городского бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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