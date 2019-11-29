2019-11-29T10:06:43+03:00
Происшествия

В Краснодаре пьяный мужчина селфи-палкой разбил витрину магазина и забрал из кассы деньги

Ранее судимого местного жителя через несколько часов задержали
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре пьяный мужчина селфи-палкой разбил витрину магазина и забрал из кассы деньгиВ Краснодаре пьяный мужчина селфи-палкой разбил витрину магазина и забрал из кассы деньгиФото: Архив "КП"
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В дежурную часть поселка Калинино Краснодара обратилась продавец магазина, расположенного на улице Ростовское шоссе. Девушка рассказал, что один из постоянных посетителей разбил витрину, после чего забрал из кассы деньги.

Уже через несколько часов полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. Ранее судимый за кражу 34-летний местный житель признался, что был пьян. Со слов мужчины, витрину он разбил селфи-моноподом. Также правоохранители установили, что он причастен к грабежу, который произошел еще в июне текущего года на улице Красных Зорь. Тогда у местной жительницы похитили мобильный телефон.

- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела, предусмотренные частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой), частью 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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