2019-11-29T10:21:01+03:00
Общество

Экскурсию «Екатеринодар - град казачий» посетили около 1500 казачат

В следующем году эта традиция будет продолжена
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодаре для учащихся 55 казачьих школ и 7 кадетских корпусов края провели познавательную экскурсию «Екатеринодар - град казачий».

Маршрут разработал Союз казачьей молодежи Кубани совместно с сотрудниками музея-заповедника имени Фелицына. В него входит посещение выставки «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска», войскового собора святого Александра Невского, места захоронения Щербины, а также церемониала «Час славы Кубани».

- С сентября по ноябрь экскурсию посетили 1500 казачат региона. Мероприятие проводятся при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики и департамента по делам казачества и военным вопросам края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как отметили в пресс-службе Кубанского казачьего войска, в следующем году эта традиция будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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