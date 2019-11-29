СЕГОДНЯ 10:35 2019-11-29T10:35:03+03:00

На Кубани женщина обвинила судью во взяточничестве и получила 200 часов обязательных работ Фото: Архив "КП"

Также она выплатит компенсацию за причинение морального вреда

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В Краснодарском крае женщина обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Судья Славянского районного суда, рассмотрев уголовное дело, вынесла обвинительный приговор.

Осужденная, желая опорочить честь и достоинство служителя фемиды, распространила в социальных сетях ложную информацию. Он рассказал, что судья получила взятку в виде квартиры за вынесение обвинительного приговора.

На женщину завели еще одно дело, предусмотренное ч. 3 ст. 298.1 УК РФ (Клевета в отношении судьи, в связи с рассмотрением дела, соединенная с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления). В ходе разбирательства подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

- Женщине назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Также она выплатит компенсацию за причинение морального вреда, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU