2019-11-29T11:30:55+03:00
Звезды

Выставка репродукций Клода Моне пройдет в Краснодаре

Работы выполнены в технике «жикле»
Александра ПОДУШКО
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Фото: минкультуры краяФото: минкультуры края
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В Краснодаре в краевом выставочном зале изобразительных искусств с 6 декабря по 26 января 2020 года пройдет выставка репродукций Клода Моне.

Французский художник является одним из основателей импрессионизма, он прошел долгий путь от гонений, насмешек и нищеты до всемирного признания.

- Главными сюжетами картин Клода Моне были свет и воздух, а принцип работы - быстрое изображение увиденного состояния природы на пленэре. Он изобрел метод написания серий пейзажей с одним и тем же сюжетом, изменяющимся в зависимости от времени дня, погоды и времени года, - отметили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Репродукции выполнены в технике «жикле». С помощью нее можно полностью воссоздать шедевры на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка

ИСТОЧНИК KP.RU

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