В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне прорвало теплотрассу

СЕГОДНЯ 12:18 2019-11-29T12:18:36+03:00

Без тепла и горячей воды остались 11 многоэтажек

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне прорывало теплотрассу. Аварийные бригады АО «АТЭК» устраняют последствия аварии. Без воды и тепла остались 11 многоквартирных домов.

- Авария произошла утром 29 ноября на трубопроводе в районе улиц Проспект Чекистов и Рождественской набережной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщили в АО «АТЭК» и департаменте городского хозяйства и ТЭК, работы идут под землей. На аварийном участке специалисты заменят часть магистральной трубы и обновят запорную арматуру.

После начнут заполнение системы теплоносителем. Для того, чтобы горячая вода дошла в квартиры жителей, потребуется несколько часов. Планируется, что аварию ликвидируют к 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU