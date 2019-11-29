2019-11-29T12:35:17+03:00
Происшествия

В Краснодаре парень снял с карты знакомого 470 тысяч рублей и погасил ими кредит

Ему грозит до 6 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре парень снял с карты знакомого 470 тысяч рублей и погасил ими кредитВ Краснодаре парень снял с карты знакомого 470 тысяч рублей и погасил ими кредитФото: Архив "КП"
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В полицию обратился житель Краснодара. Он рассказал, что накануне пригласил к себе в гости компанию молодых людей, а после совместного распития алкоголя, обнаружил пропажу телефона, а также списание со счета более 470 тысяч рублей.

- Полицейские установили, что деньги потерпевшего были перечислены на карту его знакомого. Злоумышленника задержали. 29-летний местный житель признался, что телефон выбросил, а деньги потратил на погашение кредитов и долгов, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В отношении подозреваемого следователем расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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