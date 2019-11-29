11 обысков, 25 тонн продукции: На Кубани вскрыли подпольное производство алкоголя с опасными примесями

СЕГОДНЯ 13:09 2019-11-29T13:11:51+03:00

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На Кубани силовики вскрыли масштабное подпольное производство алкогольных напитко. В Геленджике, Динском районе и Горячем Ключе прошло 11 обысков. Изъято более 25 тонн продукции.

Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте фальсифицированной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности совершенной группой лиц по предварительному сговору. Его расследованием занимается первый отдел по особо важным делам краевого СКР.

Обыски у сбытчиков фальсифицированного алкоголя на Кубани.

Все началось в июле 2019 года. В кафе одного из гостевых домов Геленджика постояльцам предлагали алкогольные напитки в розлив. Сотрудники краевого ГУ МВД отравили их на экспертизу и выяснили, что вместо коньяка и настоек клиентам предлагают спиртосодержащую жидкость с токсичными микропримесями, а также ацетоном, гексанолом и бензальдегидом.

После этого следователи СК и оперативники ГУ МВД нашли подозреваемых и провели серию обысков, в том числе и у их родственников, а также на сладах и подпольных цехах. 25 тонн обнаруженной продукции изъята и направлена экспертам.

- В настоящее время 43-летний подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, с иными фигурантами проводятся необходимые следственные действия, - сообщают в пресс-службе СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU