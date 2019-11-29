СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-29T13:27:09+03:00

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Представители Кубани в составе национальной сборной выступят на Кубке мира. Международный турнир по бобслею состоит из восьми этапов. Первый из них стартует 7 декабря на санно-бобслейной трассе в американском Лейк-Плэсиде.

- В состав соборной России вошли шесть представителей Кубани – спортсмены краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Роман Кошелев, Елена Мамедова и Юлия Шокшуева, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта Краснодарского края.

Последний из этапов Кубка пройдет во второй декаде февраля в латвийской Сигулде.

ИСТОЧНИК KP.RU