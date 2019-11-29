В Краснодаре городская Дума 7 созыва увеличится на 4 человека
В городскую Думу Краснодара 7 созыва будут избраны 52 депутата. 39 парламентариев - по одномандатным округам и 13 - по партийным спискам. Такое изменение в Устав краевого центра внесли на внеочередном заседании.
Как отметил председатель комитета по вопросам местного самоуправления Зорик Садоян, увеличение депутатского корпуса на 4 человека, прежде всего, связано с тем, что численность избирателей существенно выросла.
- В городской Думе 7 созыва будет 52 депутата, 39 - по одномандатным округам и 13 - по партийным спискам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Предложение регионального отделения партии «Справедливая Россия» о формировании нового состава Думы по пропорциональной системе депутаты не поддержали.
Сейчас в городской Думе 6 созыва - 48 парламентариев, из них по одномандатным округам - 36 человек, по партийным спискам - 12 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU