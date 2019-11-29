В Краснодаре городская Дума 7 созыва увеличится на 4 человека

СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-29T13:39:49+03:00

Такое изменение в Уставе краевого центра было принято на внеочередном заседании

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В городскую Думу Краснодара 7 созыва будут избраны 52 депутата. 39 парламентариев - по одномандатным округам и 13 - по партийным спискам. Такое изменение в Устав краевого центра внесли на внеочередном заседании.

Как отметил председатель комитета по вопросам местного самоуправления Зорик Садоян, увеличение депутатского корпуса на 4 человека, прежде всего, связано с тем, что численность избирателей существенно выросла.

- В городской Думе 7 созыва будет 52 депутата, 39 - по одномандатным округам и 13 - по партийным спискам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Предложение регионального отделения партии «Справедливая Россия» о формировании нового состава Думы по пропорциональной системе депутаты не поддержали.

Сейчас в городской Думе 6 созыва - 48 парламентариев, из них по одномандатным округам - 36 человек, по партийным спискам - 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU