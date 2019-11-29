В Краснодарском крае стартовал финал проекта «Лидеры Кубани – движение вверх!»

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-29T13:57:51+03:00

За победу будут соревноваться 100 человек

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Финал проекта «Лидеры Кубани – движение вверх!» проходит на заводе CLAAS в Краснодаре. Участники презентуют свои проектные работы, также они будут состязаться в управленческом батле.

- Проект помогает создать базу кадрового резерва, который сегодня необходим краю, – сказал руководитель регионального департамента кадровой политики Геннадий Стрюк.

- В этом году в конкурсе участвуют представители Ставропольского края, Ростовской области, Санкт-Петербурга. Имена финалистов станут известны 9 декабря, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Конкурс «Лидеры Кубани – движение вверх!» проходит второй год по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева. Трое победителей получат гранты на образование в ведущих вузах страны. Финалистов зачислят в кадровый резерв края.

ИСТОЧНИК KP.RU