В Краснодарском крае стартовал финал проекта «Лидеры Кубани – движение вверх!»
Финал проекта «Лидеры Кубани – движение вверх!» проходит на заводе CLAAS в Краснодаре. Участники презентуют свои проектные работы, также они будут состязаться в управленческом батле.
- Проект помогает создать базу кадрового резерва, который сегодня необходим краю, – сказал руководитель регионального департамента кадровой политики Геннадий Стрюк.
- В этом году в конкурсе участвуют представители Ставропольского края, Ростовской области, Санкт-Петербурга. Имена финалистов станут известны 9 декабря, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Конкурс «Лидеры Кубани – движение вверх!» проходит второй год по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева. Трое победителей получат гранты на образование в ведущих вузах страны. Финалистов зачислят в кадровый резерв края.
ИСТОЧНИК KP.RU