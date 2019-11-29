Снег, дождь и ветер: Зима придет на Кубань к 1 декабря

СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-29T14:47:48+03:00

Прогноз погоды в Краснодарском крае на 30 ноября и 1 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В выходные 30 ноября и 1 декабря на всей территории Краснодарского края ожидаются осадки, а местами сильные. Вместе с дождем и снегом усилится ветер.

- В ближайшие выходные на территории края возникает вероятность происшествий, источником которых являются осадки в виде дождя, снега, мокрого снега, усиление юго-восточного ветра с порывами до 15-20 м/c, - рассказал врио начальника ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Вячеслав Гаврис.

По прогнозам синоптиков, погода ухудшится по всему краю, в том числе и на Черноморском и Азовском побережье. Сильный ветер до 22 м/c прогнозируется в Новороссийске.

- Силы МЧС переведены в режим повышенной готовности, - добавили в краевом МЧС.

МЧС Кубани в режиме повышенной готовности из-за непогоды 30 ноября и 1 декабря.Врио начальника ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Вячеслав Гаврис

ИСТОЧНИК KP.RU