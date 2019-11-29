В центре Краснодара из-за аварии отключат тепло и горячую воду в 120 домах

СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-29T14:58:31+03:00

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В Краснодаре произошел порыв на теплотрассе в районе пересечения улиц КИМ и Маяковского. С 13:00 пятницы 29 ноября ограничено движение на участке от улицы Маяковского до Титаровской.

— Авария произошла на одном из старых участков тепломагистрали «ТЭЦ — Центр города». Чтобы ликвидировать аварию с минимальными неудобствами для жителей, приняли решение начать работы вечером в пятницу — чтобы завершить уже в субботу. В пятницу начинаем подготовительные, земляные работы, раскопаем место порыва, — сказал генеральный директор АО «Краснодартеплосеть» Сергей Сироджов.

Замену трубопровода начнут вечером пятницы, для этого потребуется отключение горячей воды и теплоснабжения в 120 домах между улицами Суворова, Кубанской Набережной, Постовой и Горького. Аварийные бригады планируют закончить работу в течение суток 30 ноября и восстановить подачу тепла и горячей воды.

Под отключение попадут и 20 социальных объектов, которые в выходные дни не работают

- В ликвидации порыва будут задействованы 2 бригады предприятия, 5 единиц спецтехники. Контролировать замену поврежденного участка на месте будут сотрудники департамента городского хозяйства и ТЭК, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU