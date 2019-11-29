2019-11-29T14:58:31+03:00
Недвижимость

В центре Краснодара из-за аварии отключат тепло и горячую воду в 120 домах

Работы планируют завершить в течение суток 30 ноября
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Авария произошла днем 29 ноября Фото: krd.ruАвария произошла днем 29 ноября Фото: krd.ru
Изменить размер текста:

В Краснодаре произошел порыв на теплотрассе в районе пересечения улиц КИМ и Маяковского. С 13:00 пятницы 29 ноября ограничено движение на участке от улицы Маяковского до Титаровской.

— Авария произошла на одном из старых участков тепломагистрали «ТЭЦ — Центр города». Чтобы ликвидировать аварию с минимальными неудобствами для жителей, приняли решение начать работы вечером в пятницу — чтобы завершить уже в субботу. В пятницу начинаем подготовительные, земляные работы, раскопаем место порыва, — сказал генеральный директор АО «Краснодартеплосеть» Сергей Сироджов.

Замену трубопровода начнут вечером пятницы, для этого потребуется отключение горячей воды и теплоснабжения в 120 домах между улицами Суворова, Кубанской Набережной, Постовой и Горького. Аварийные бригады планируют закончить работу в течение суток 30 ноября и восстановить подачу тепла и горячей воды.

Под отключение попадут и 20 социальных объектов, которые в выходные дни не работают

- В ликвидации порыва будут задействованы 2 бригады предприятия, 5 единиц спецтехники. Контролировать замену поврежденного участка на месте будут сотрудники департамента городского хозяйства и ТЭК, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабиб Нурмагомедов 12 декабря встретится с болельщиками в Краснодаре
На Кубани решают проблему с нехваткой мест в школах
В Краснодаре открыли бюст Александра Аверкиева
Снег, дождь и ветер: Зима придет на Кубань к 1 декабря
В Краснодарском крае стартовал финал проекта «Лидеры Кубани – движение вверх!»
В Краснодаре городская Дума 7 созыва увеличится на 4 человека
Представители Кубани в составе национальной сборной выступят на Кубке мира
11 обысков, 25 тонн продукции: На Кубани вскрыли подпольное производство алкоголя с опасными примесями
В Калининском районе установили ФАП
В Краснодаре парень снял с карты знакомого 470 тысяч рублей и погасил ими кредит
В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне прорвало теплотрассу
Выставка репродукций Клода Моне пройдет в Краснодаре
На Кубани на налог от продажи «Магнита» реконструируют три водопровода
В Краснодаре и Сочи «Городскими электричками» воспользовались более миллиона человек
На Кубани женщина обвинила судью во взяточничестве и получила 200 часов обязательных работ
Экскурсию «Екатеринодар - град казачий» посетили около 1500 казачат
В Краснодаре пьяный мужчина селфи-палкой разбил витрину магазина и забрал из кассы деньги
В поселке Белозерном Краснодара построят 9 километров газопровода
На Кубани за взятку осудили руководителя подразделения полиции по борьбе с коррупцией
В Сочи набережную пляжа Ривьера благоустроят
Кубанские спортсменки успешно выступили на международных и всероссийских соревнованиях
На Кубани открыли еще два обновленных кинозала
В Краснодаре на перекрестке Дзержинского и Кореновской запретили один из маневров
Стрит-арт-художник из Милана создаст картину на стене администрации Краснодара
На дорогах Краснодарского края установят дополнительное освещение
Школьники из Краснодарского края завоевали 12 наград форума «Шаг в будущее»
В Краснодаре продолжаются работы по озеленению
На Кубани будут строже наказывать за несанкционированное использование водных ресурсов