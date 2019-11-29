2019-11-29T16:05:58+03:00
Общество

В Краснодаре автобус №187А не будет заходить в поселок Лорис

Изменения вступят в силу с 1 декабря
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Автобус перестанет заезжать в Лорис с 1 декабря Фото: krd.ruАвтобус перестанет заезжать в Лорис с 1 декабря Фото: krd.ru
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В администрации Краснодара решили изменить с 1 декабря маршрут автобуса №187А, следовавший из Комсомольского микрорайона в поселок Дружелюбный.

По данным анализа пассажиропотока остановкой в поселке Лорис пользовались не более одного-двух пассажиров в месяц, так как этот район связан с городом другими востребованными маршрутами.

- Поэтому решено исключить из схемы движения маршрута № 187А от пос. Дружелюбный в Комсомольский микрорайон заезд в поселок Лорис,- рассказал заместитель директора департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Анфиногенов.

Автобус № 187А перестанет заезжать в поселок Лорис с 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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