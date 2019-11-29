2019-11-29T16:53:25+03:00
Экономика

В Краснодаре увеличили налог на коммерческое имущество физлиц

Такое решение приняли депутаты Гордумы
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Краснодарцам, которые владеют коммерческой недвижимостью, теперь придется платить за нее больший налог. Его ставку депутаты Гордумы подняли с 0,7 до 1% от кадастровой стоимости, что является самым низким размером в ЮФО. При этом, неважно – ведет владелец недвижимости бизнес сам или сдает квадратные метры в аренду.

- Ожидается, что данная мера пополнит городскую казну на дополнительные 141 млн руб, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации краевой столицы.

Деньги, поступившие вследствие увеличения налога, направят на финансирование социальных программ - возведение школ, детских садов и благоустройство.

По новой ставке владельцы коммерческой недвижимости будут платить налог в 2021 г. Для жителей Краснодара, имеющих в собственности только жилые помещения, ставка налога на имущество остается такой же, как раньше — 0,2% от кадастровой стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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